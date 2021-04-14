Бату Хасиков поздравил жителей республики с началом священного месяца Yр Сар

Сегодня, 12 мая, Глава Калмыкии посетил утренний молебен в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Бату Сергеевич поздравил жителей Калмыкии с началом священного месяца Үрс Сар: «В этот месяц Будда Шакьямуни совершил три великих деяния. Этот священный период – время для накопления благой кармы, когда добродетельные действия приносят кармическую заслугу, которая в сто тысяч раз больше, чем в другое время. Уверен, что созидать и совершать благие поступки нужно не только в праздники, но и ежедневно. Земляки, пусть каждый день будет наполнен чистыми помыслами, добрыми делами. Желаю благополучия и процветания».