Улица Дорожная в селе Садовое теперь будет отвечать своему названию

В эти дни там ведутся ремонтные работы в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это 4,5 километра подъезда от федеральной трассы Р-22 к райцентру.

Заказчиком проекта выступило министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии. Сумма контракта свыше пятидесяти двух миллионов. Подрядными работами занимает Сарпинское дорожное управление