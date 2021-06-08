5 июля, 11:20
Улица Дорожная в селе Садовое теперь будет отвечать своему названию
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В эти дни там ведутся ремонтные работы в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это 4,5 километра подъезда от федеральной трассы Р-22 к райцентру.
Заказчиком проекта выступило министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии. Сумма контракта свыше пятидесяти двух миллионов. Подрядными работами занимает Сарпинское дорожное управление