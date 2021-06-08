Калмыцкие танцоры – в центре внимания знаменитых тренеров-хореографов

Дмитрий и Андрей Верлуп – известные судьи первой категории, за их плечами – не одна пара чемпионов Санкт-Петербурга и Москвы, да и сами они, в прошлом профессиональные танцоры.

В Калмыкию они прибыли по приглашению Президента федерации танцевального спорта республики, чтобы провести танцевально-тренировочные сборы и мастер-классы, а также решили серьёзно подготовить одну из танцевальных пар к участию в международном танцевальном конкурсе в Москве, который пройдёт 26 сентября. Нашему корреспонденту Церену Банинову удалось поговорить с ними лично и узнать о целях их визита, а также о том, как выстроен тренировочный процесс.