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5 июля, 12:28
НовостиКультура

Калмыцкие танцоры – в центре внимания знаменитых тренеров-хореографов

Калмыцкие танцоры – в центре внимания знаменитых тренеров-хореографов

 Дмитрий и Андрей Верлуп – известные судьи первой категории, за их плечами – не одна пара чемпионов Санкт-Петербурга и Москвы, да и сами они, в прошлом профессиональные танцоры.

В Калмыкию они прибыли по приглашению Президента федерации танцевального спорта республики, чтобы провести танцевально-тренировочные сборы и мастер-классы, а также решили серьёзно подготовить одну из танцевальных пар к участию в международном танцевальном конкурсе в Москве, который пройдёт 26 сентября. Нашему корреспонденту Церену Банинову удалось поговорить с ними лично и узнать о целях их визита, а также о том, как выстроен тренировочный процесс.

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