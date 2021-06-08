Бату Хасиков поздравил жителей региона с Днем Республики Калмыкия

"400 лет назад калмыцкий народ сделал исторический выбор и добровольно вошел в состав Российского государства. Наш народ-воин надежно защищал южные границы России. И проливал кровь за страну во всех войнах. Традиция вставать на защиту своей большой Родины живет в Калмыкии и по сей день.

101 год назад – благодаря России – наш народ получил государственность. Значение которой невозможно переоценить. Автономия помогла нам выжить, не потерять культуру и не рассеяться по миру. Мы должны быть достойными наших предков. Обязаны сохранить и преумножить их наследие.

Уважаемые земляки, все мы знаем, что к началу третьего десятилетия ХХI века в республике накопилось большое количество сложных проблем. При этом мы понимаем, что Калмыкия – это регион с большим потенциалом!

Мы говорим о сложностях прямо и открыто. Тесно взаимодействуя с федеральным центром, мы ищем и находим пути решения этих задач. Многие из которых требуют огромных ресурсов.

Суровой проверкой на прочность стал COVID-19. Как и вся наша страна, мы понесли потери. Выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли родных и близких.

В 2020 году мы выстояли. Удержали ситуацию. Продолжаем движение. Продолжаем работу. И на фоне новой волны коронавируса мы все должны проявить еще большую ответственность. Соблюдать меры предосторожности. Беречь себя и друг друга.

Борьба с коронавирусом поглотила почти 8,5% от доходов нашего бюджета. Но при этом мы смогли своевременно поддержать региональными выплатами наших медиков, которым мы говорим «Огромное спасибо!».

В этом году за счет сохранения высоких темпов пополнения бюджета мы увеличили размеры региональных пособий для пожилых людей – детей войны и сохранили выплаты для многодетных семей на подготовку к школе.

Также теперь мы обеспечиваем возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для работников здравоохранения в сельской местности. И на 5% проиндексировали зарплату бюджетникам.

Наша республика набрала высокие темпы в создании социальной инфраструктуры.

За 2 года в Калмыкии построен 31 фельдшерско-акушерский пункт. В том числе в 6 поселках ФАПы появились впервые.

Скоро начнет штатную работу долгожданная детская поликлиника в Элисте. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, принятой по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, уже в этом году будет построено 9 офисов для врачей общей практики в 8 районах Калмыкии. А городская взрослая поликлиника получит современное оборудование.

Благодаря Индивидуальной программе развития, принятой для нашего региона Правительством России, мы уже начали строить Республиканский центр социального обслуживания. Проектируем госпиталь ветеранов войн с центром гериатрии, онкологический корпус Республиканской больницы и реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Решаем вопросы кадров для здравоохранения. В 2 раза увеличили прием студентов в Калмыцкий медицинский колледж. Вместе с нашим университетом работаем над созданием факультета, который будет готовить врачей.

Строятся новые детские сады и пристрои к ним. Скоро откроют двери 2 большие школы – в Троицком и в Малых Дербетах.

Решаем наболевший вопрос с водоснабжением. Это долгая и кропотливая работа, где каждый шаг нужно продумывать на годы вперед. Искать оптимальное решение для каждого населенного пункта Калмыкии.

В прошлом году мы разработали 32 проекта водных объектов. Теперь мы видим общую картину. И нам гораздо проще обосновывать потребности региона в выделении дополнительных средств. В этом году приступили к строительству станций водоподготовки в Троицком и Цаган-Амане.

По поручению Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина проводим экспертизу Ики-Бурульского группового водопровода, так называемой Левокумки.

По-настоящему заметным стало развитие транспортно-логистического комплекса Калмыкии. Так, в 2021ом году построим 128 км дорог, что на 50 км больше, чем в прошлом.

Восстанавливаем дорожные и транспортные предприятия республики. С помощью Индивидуальной программы развития впервые за долгие десятилетия обновили парк техники.

Вместе с компанией «Новапорт» у нас большие планы по развитию аэропорта «Элиста». Мы уже запустили новые авиарейсы. К рейсам в Москву и Санкт-Петербург добавились рейсы на Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Сочи. А на днях открылся пассажирский железнодорожный маршрут «Элиста – Анапа». И всё это только начало.

Заметно растет число людей, которые интересуются Калмыкией и приезжают к нам. Поэтому сейчас ускоренными темпами работаем над проектами в сфере туризма.

Изменения в экономике и повышение инвестиционного рейтинга нашей республики также связаны с перезагрузкой экосистемы поддержки бизнеса.

Нам удалось вернуть доверие делового сообщества к такому инструменту как микрофинансовое кредитование. Сделать процедуру прозрачной. Только за последние полтора года мы профинансировали почти 200 предпринимателей на общую сумму в 310 млн рублей.

«Антиковидные» меры поддержки помогли почти трем сотням представителям бизнеса сохранить 1259 рабочих мест.

План по стратегической поддержке бизнеса и региональные налоговые льготы позволили увеличить на полторы тысячи количество предпринимателей, зарегистрированных в Калмыкии. При этом почти 200 предпринимателей перевелись к нам из других регионов.

Значительные ресурсы мы сконцентрировали и для поддержки крупных инвестиционных проектов.

Хочу особенно отметить. С 1го июля текущего года в Калмыкии снижен тариф на электроэнергию для бизнеса и бюджетных организаций. И теперь он будет соответствовать среднему уровню для Юга России. Этим мы снимаем одно из главных ограничений развития нашего региона. И создаём новый тренд для экономики республики.

Уважаемые земляки! Прошлый год стал самым сложным за многие десятилетия для основной отрасли Калмыкии – сельского хозяйства. Тем не менее, нам удалось сохранить сёлообразующие предприятия и ядро поголовья.

В кратчайшие сроки мы получили дополнительные средства из федерального центра. Внедрили новые и прозрачные инструменты поддержки, которые уже показали свою эффективность. И позволили увеличить объем прямой помощи сельхозтоваропроизводителям до 1,8 млрд рублей по итогам года.

Наши фермеры все чаще говорят, что работать по-старому нельзя. И это правильно. Необходимо внимательнее относиться к пастбищам. Соблюдать природный баланс. Развивать переработку и выгодный для республики сбыт продукции. Ведь помимо других преимуществ, калмыцкое мясо экологически чистое, и спрос на него большой.

Также будем усиливать поддержку нашего растениеводства. Которое вот уже несколько лет подряд демонстрирует успешное развитие.

Постепенно продолжаем наводить порядок и в нефтяной отрасли Калмыкии. Для этого последовательно воссоздаем республиканское предприятие, которое должно стать основой для перерождения отрасли. Где будут новые рабочие места, и платежи в бюджет, установленные законом.

Изменения касаются и облика наших городов и сел. За 2 года мы реализовали 16 проектов по благоустройству парков, скверов и площадей. В этом году благоустроим 11 объектов. А в 2022 году сделаем еще 7, которые вы совсем недавно выбрали сами. В голосовании в течение мая приняло участие более 18 тысяч жителей нашей республики. Что позволило Калмыкии выйти в ТОП 5 регионов России по количеству проголосовавших. Спасибо вам, земляки, за участие и неравнодушие.

Цифровизация – глобальный тренд, который должен качественно преобразовать все сферы жизни. По итогам 2020 года Калмыкия заняла первое место по ЮФО и 17-е по России в рейтинге цифровой зрелости в области здравоохранения. Также работаем над внедрением диджитал-технологий в сельское хозяйство, образование, ЖКХ, обеспечение безопасности. Так, например, на улицах Элисты скоро появятся камеры фотовидеофиксации последнего поколения. И первые пешеходные переходы с автоматической подсветкой.

У нас есть все перспективы для создания IT-отрасли с новыми высокооплачиваемыми рабочими местами. Для этого ведем переговоры о размещении в нашей республике проектов по передовым технологиям работы с данными. Планируем открыть в нашем Калмыцком государственном университете IT-направление, которое, уверен, будет востребовано среди молодежи.

Приятно подчеркнуть, что наша молодежь становится все активнее. Предлагает больше инициатив. Грамотно использует государственные меры поддержки.

Некоммерческие организации Калмыкии стали эффективно использовать информацию о федеральных грантовых конкурсах. Только за последние два года 16 проектов получили сумму более 27 млн рублей. Когда в 2018 году только две организации на 1,7 млн.

Отдельное спасибо спортсменам, которые прославляют республику, показывая высокие результаты на соревнованиях разного уровня. Здесь традиционно впереди представители боевых искусств.

В нашем регионе очень большой запрос на массовый спорт, для которого необходима инфраструктура. За 2 года мы построили 18 современных объектов в районах и столице Калмыкии, которые сделали спорт доступнее для многих тысяч наших жителей.

И конечно, все мы болеем за «Уралан». Поддерживали и будем продолжать помогать нашей команде. Сейчас «Уралан» играет в третьей лиге. Но главное, что это наши ребята. Именно вокруг них формируется ядро детско-юношеского футбола в Калмыкии.

Хочу отметить и деятелей культуры. У нас стало больше ярких творческих инициатив. К примеру, «Тодо медиа» вошли в число 10 лучших проектов креативных индустрий России.

Говоря о культуре, считаю, что нужно прилагать больше усилий для популяризации вклада уроженцев Калмыкии в развитие России. И особое внимание обратить на памятные объекты за пределами нашей республики. Здесь мы не обойдемся без помощи земляков, проживающих в других регионах нашей страны. К тому же уверен, что многие из них готовы помогать своей малой родине не только в вопросах культуры.

Нужно расширить сеть представителей Калмыкии в субъектах Российской Федерации. Выстроить работу официально. На государственном уровне.

Дорогие земляки! Уважение к нашей культуре и истории, любовь к родным и близким, стремление реализоваться на своей земле – все это то, что нас объединяет.

Если мы будем едины. Будем видеть наши возможности, смело идти навстречу вызовам. Тогда нашей республике гарантировано развитие и движение вперед!

С праздником! С Днем Республики Калмыкия!

Мини эңкр Хальмг Таңһч, ут наста, бат кишгтә болтха!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова