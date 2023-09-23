Указом Главы Калмыкии Сергей Сухинин назначен советником по развитию малого и среднего предпринимательства

Выпускник КалмГУ по специальности государственного и муниципального управления, начинал свою карьеру главным специалистом отдела по делам молодежи, туризма и спорта в столичной администрации. Как депутат три созыва подряд он исполнял обязанности зампредседателя ЭГС.

В 2018 году вошел в состав Народного Хурала, руководил фракцией «Единой России». Был заместителем председателя регионального парламента.