26 сентября, 13:15
С начала года в Калмыкии ликвидировали 24 несанкционированные свалки
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Всего региональный Россельхознадзор провел свыше 300 проверок на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 190 тыс. га. Ведомство выявило 28 фактов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на сельхозугодиях, расположенных в границах Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Целинного, Лаганского районов.
Общая площадь очагов захламления составила более 2 гектаров. Владельцам участков объявлено предостережение.