С начала года в Калмыкии ликвидировали 24 несанкционированные свалки

Всего региональный Россельхознадзор провел свыше 300 проверок на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 190 тыс. га. Ведомство выявило 28 фактов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на сельхозугодиях, расположенных в границах Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Целинного, Лаганского районов.

Общая площадь очагов захламления составила более 2 гектаров. Владельцам участков объявлено предостережение.