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7 июля, 11:22
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Ухудшение погодных условий в Калмыкии

Ухудшение погодных условий в Калмыкии
По данным Калмыцкого гидрометцентра, 08 июля местами в Республике Калмыкия ожидаются усиление восточного ветра с порывами до 18- 22 м/с. В связи с этим, прогнозируются происшествия, связанные с повреждением кровли зданий, порывами линий электропередач, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, нарушением систем жизнеобеспечения населения (Источник происшествий – сильный ветер). Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия данный прогноз доведен установленным порядком до Правительства Республики Калмыкия, министерств и ведомств, глав районных муниципальных образований, ЕДДС муниципальных образований. Спланирован ряд превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.
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