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7 июля, 10:30
Новости

Дистанционное мошенничество

Дистанционное мошенничество

Жительница района потеряла 265 тысяч рублей после телефонного разговора с «сотрудниками банка».

Накануне в МО МВД России «Городовиковский» обратилась местная жительница, сообщившая о факте мошенничества. Женщина просила привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем похитили у неё денежные средства в размере 265 тысяч рублей.

Пострадавшая от действий злоумышленников пояснила, что 5 июля текущего года на её мобильный телефон поступали звонки с абонентских номеров. Собеседники представлялись сотрудниками банка. Обманом злоумышленники убедили женщину перевести на банковский счет 265 тысяч рублей. Поняв, что с ней связывались мошенники она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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