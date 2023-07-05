Дистанционное мошенничество

Жительница района потеряла 265 тысяч рублей после телефонного разговора с «сотрудниками банка».

Накануне в МО МВД России «Городовиковский» обратилась местная жительница, сообщившая о факте мошенничества. Женщина просила привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем похитили у неё денежные средства в размере 265 тысяч рублей.

Пострадавшая от действий злоумышленников пояснила, что 5 июля текущего года на её мобильный телефон поступали звонки с абонентских номеров. Собеседники представлялись сотрудниками банка. Обманом злоумышленники убедили женщину перевести на банковский счет 265 тысяч рублей. Поняв, что с ней связывались мошенники она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по Республике Калмыкия