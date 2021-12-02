ВСТРЕЧАЕМ 2022 ГОД С ТЕЛЕКАНАЛОМ «РОССИЯ»!

Главная новогодняя традиция всех россиян – встречать праздник с «Голубым огоньком». После обращения Президента и боя курантов вся страна присоединится к самому веселому и яркому шоу новогодней ночи. Здесь будет всё, чего так ждут от главного праздника – любимые песни, популярные хиты, искрометные шутки, тосты и сюрпризы, вспомним уходящий 2021 год и настроимся на новый 2022-й. На этот раз «Новогодний голубой огонек» засияет в каждом доме в 60-й раз!

«Новогодний парад звезд» откроют Николай Басков и Андрей Малахов. Нонна Гришаева и Елена Воробей устроят елочный баттл, какая елка победит–искусственная или настоящая? Первый праздничный тост в каждом доме прозвучит от двух джигитов Юрия Гальцева и Евгения Петросяна, а в коротких юмористических куплетах Николай Басков и Станислав Дужников напомнят россиянам о главных событиях уходящего года. Новые Русские Бабки продолжат осваивать модные тренды и отправятся прямо в космос! Яркое трио – владелец салона красоты (Андрей Баринов), фитнес-тренер (Стас Костюшкин) ишеф-повар элитного ресторана (Карен Аванесян) –поделятся лайфхаками, как вести бизнес в эпоху локдауна. А Сергей Рост и вовсе обратится к тренеру личностного роста (Святослав Ещенко) за волшебной таблеткой, способной решить все его проблемы. Но придется ли она по вкусу артисту? Елена Степаненко попадет в кресло стилиста Юрия Аскарова, который нацелился сделать из нее мировую знаменитость. Хайп, скандал, пиар и коллаборация – как устоять под градом модных словечек?

Андрей Малахов раскроет самый действенный способ борьбы со спам-звонками, который точно пригодится зрителям. Не обойдется и без громких разоблачений! Оказывается, модные блогеры (Нонна Гришаева), которые без конца постят сториз с секретами успешной жизни на фоне роскошных видов, тоже режут оливье, пьют Советское шампанское и отмечают Новыйгод с соседями! Чем не история для популярного ток-шоу, которое, кстати, теперь ведет Дмитрий Губерниев, а Андрей Малахов пробует себя в роли спортивного комментатора. Прямо со стадиона зрители телеканала «Россия» перенесутся в оперу и первыми услышат арию QR-кода СтаниславаДужникова! Зрителей ждет традиционный новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши», в котором Степашка (Николай Басков) и Каркуша (Елена Воробей) усиленно готовятся к Чемпионату мира по компьютерным играм, а дядя Тигр (Николай Валуев) пытаться отвлечь их от планшетов. Все как в жизни! Зрители станут свидетелями жаркого спора Дмитрия Губерниева и китайского тренера (Руслан Саможапов) о том, в какой стране лучше проводить зимнюю Олимпиаду-2022.

В канун Нового года запоют даже полицейские Юрий Гальцев и Дмитрий Дюжев! А вот ярым антипрививочникам – Бабе Яге (Елена Степаненко), Кощею Бессмертному (Геннадий Ветров) и Иванушке-Дурачку (Александр Олешко) – не позавидуешь: разболелись прямо в праздник. Говорят, что зараза к заразе не прилипает, но вирус проник и в сказку!

На «Новогодний парад звезд» пожалуют и лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Разведка донесла им, что самый веселый Новый год отмечают именно у нас, на телеканале «Россия»! Элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) выйдет на сцену с прощальным танго перед уходом в отставку. Одним словом, «Танцует Меркель! И все померкль»!