Сегодня в Элисте открылся Гастрономический фестиваль "МаханFest".

Он возобновлён после 3-х летнего перерыва, связанного с санитарными ограничениями. Жителям и гостям проходящего в эти дни Фестиваля тюльпанов, ведущие рестораторы предлагают отведать блюда традиционной кухни номадов. Угоститься ими туристы и отдыхающие смогут по сниженной цене. Это стало возможным впервые, благодаря оказанной предпринимателям господдержке.

Бюджетное меню на фестивале объясняется возмещением рестораторам части расходов на закупленные продукты, при этом местный бизнес сохранил возможность получить выгоду, пояснил руководитель регионального Центра «Мой бизнес» Айс Манджиев.



На торжественном открытии фестиваля министр экономики и торговли Калмыкии Дмитрий Троицкий отметил, что в регионе "много уникальных продуктов и талантливых людей - это фермеры, производители, рестораторы, мастера народных художественных промыслов". Все они представят себя на фестивале. "Этот праздник был организован нами, в первую очередь, чтобы поддержать малый бизнес. Дать ему возможность презентовать свои товары и услуги, ярко и вкусно заявить о себе. Это еще одно мероприятие, когда мы вместе с предпринимателями совместными усилиями готовим праздник для наших жителей", - сказал министр.

Гости фестиваля смогли отдохнуть всей семьёй. На площадках детей можно занять участием в увлекательных мастер-классах: ковроткачестве, изготовлении вымпела «МаханFest”, калмыцкой куклы-оберега, аксессуаров, плетении узла счастья, декорировании войлока и различных играх. Завтра фестиваль продолжится.