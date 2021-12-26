Угроза или друг человека? В стране участились случаи нападения бродячих собак

Совет ГосДумы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом в своем интернет-канале написал Вячеслав Володин. Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о создании приютов.

Статистика в Калмыкии также неутешительная. В прошлом году в Элисте от укусов собак пострадало более трехсот человек, почти половина из них - дети.

Очередное нападение собак произошло на переулке Братьев Алехиных. Обезумевшие животные, буквально, таскали 9-летнего школьника по земле. От гибели мальчика спасла верхняя одежда.

За жизнь её 9-летнего сына хирурги боролись на протяжении трех часов, - рассказывает Евгения Баргарова. Укусы собак оставили на теле мальчика глубокие раны. Ребенок сильно испугался и испытал сильнейший стресс. По словам женщины, собаки не бездомные. На этих кадрах видно, как овчарок выгуливает мужчина.

Чуть не закончилось трагедией и нападение бродячей собаки на жительницу села Троицкое Целинного района. Женщине наложили четыре шва, от укусов кости руки, буквально, были раздроблены. Зоя Хорунжий с ужасом вспоминает тот злополучный день.

Статистика ужасает. По данным регионального Роспотребнадзора, только в Элисте в прошлом году зафиксировано свыше трехсот случаев укуса животными. Среди пострадавших – более ста детей.

Полномочия отслеживать численность «безнадзорных» в регионе переданы Управлению ветеринарии. По словам специалистов, уменьшить популяцию бездомных можно стерилизацией и чипированием. Но для этого необходимо хотя бы временное учреждение для содержания животных.Однако, пока в республике нет ни муниципального, ни регионального приюта для братьев наших меньших.С инициативой его создания в прошлом году выступили активисты Общероссийского народного фронта. Власти проект поддержали, но дальше обсуждения проблема так и не сдвинулась.

Сегодня стаи бездомных животных спокойно разгуливают по улицам города. И такую картину можно наблюдать практически во всех районах республики. По словам кинолога Олега Булдаева, к сожалению, не всегда четвероногие проявляют радость и доброту по отношению к человеку.

По мнению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в регионах проблема не получает должного внимания, а некоторые муниципальные чиновники, попросту, игнорируют ее.

По новому законодательству, потенциально опасных собак необходимо выгуливать с намордником и поводком, а бродячих отстреливать – нельзя. А тем временем, факты нападения бездомных животных на людей фиксируются ежедневно. Для предупреждения таких случаев требуется ужесточение наказания как на федеральном, так и на региональном уровнях.