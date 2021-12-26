Сегодня отмечается День российского студенчества

В этот день, в 1755 году – в день мученицы Татианы – императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор этот праздник стал одним из самых популярных и любимых в стране.

Чтят традиции российского студенчества и ребята, обучающиеся в КалмГУ. Это более 4,5 тысяч ярких, талантливых, самобытных и амбициозных молодых людей.

С момента создания ВУЗа в 1970 году его студенты - в рядах строительных, педагогических и волонтёрских отрядов. Ребята достойно продолжают традиции, одна из которых - гуляния, в этом году из-за пандемии оно будет отложено до лучших времён. О том, как сегодня отмечают Татьянин день подробнее смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».