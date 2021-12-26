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25 января, 15:25
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Число заболевших коронавирусом в регионе стремительно растет

Число заболевших коронавирусом в регионе стремительно растет

 

Об этом сегодня сообщил профильный министр Юрий Кикенов. По его словам, эпидобстановка на фоне распространения нового штамма ухудшается. И сегодня у многих пациентов подтвержден и «Дельта», и «Омикрон». Болеют дети. Все лечатся дома под наблюдением врачей. Но пока нет необходимости разворачивать госпитали в районах республики. Возможно, появится количество дополнительных коек в действующих госпиталях в Элисте.

Врачи и медсестры работают в авральном режиме. В колл-центры поступают очень много звонков и обращений. Даже, несмотря на то, что стало больше бригад неотложной и скорой помощи, они не всегда вовремя прибывают к больным. Но ни один пациент не останется без оказания помощи - подчеркнул Юрий Кикенов.

Также профильный министр опроверг информацию о том, что 18 сотрудников РДМЦ уволены. Она была распространена в соцсетях. И добавил, что в республике есть все ресурсы, чтобы оказывать медпомощь всем заболевшим. В первую очередь, это касается лекарственного обеспечения.

Но главной защитой от коронавируса, по словам Кикенова, по-прежнему, остается внимательное отношение к своему здоровью. Защитить его поможет соблюдение мер профилактики и рекомендаций медиков. Министр напомнил, что компьютерную томографию можно делать, если есть убедительные симптомы ковида. А доза лишнего облучения ни к чему хорошему не приводит.

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