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1 марта, 19:21
НовостиОбщество

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны

  В преддверии этой даты сотрудники регионального МЧС традиционно провели пресс-тур в защитное сооружение. Представителям средств массовой информации республики специалисты чрезвычайного ведомства рассказали о своей работе.

Защитное сооружение предназначено для укрытия работников на время возникающей опасности при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Это также может быть авиационный налет или применение средств массового поражения потенциальным противником.

В убежище есть все необходимое – помещение для укрываемых, средства индивидуальной защиты, радиационного и химического контроля, связи и оповещения, необходимые медикаменты и другое имущество. Для подачи воздуха в помещения предусмотрена специальная фильтровентиляционная камера.

По данным Регионального управления МЧС, убежище обеспечено всеми необходимыми жизнеобеспечивающими элементами и функциями. Запасы продуктов питания и воды рассчитаны на пребывание здесь двухсот человек  в течение двух суток.

На случай блокировки основного выхода, предусмотрен запасной. По словам заместителя начальника главного управления МЧС России по Калмыкии Игоря Ремишевского, всего на территории республики более 10 защитных сооружений. 

 

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