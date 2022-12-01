27 января, 19:15
 -5 °C
75,41
69,34
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 января, 11:43
Новости

Работники столичной прокуратуры приняли участие в общешкольных родительских собраниях на тему "Семья, подросток и закон"

Работники столичной прокуратуры приняли участие в общешкольных родительских собраниях на тему "Семья, подросток и закон"
Такие мероприятия были проведены во всех школах и гимназиях столицы. Как сообщает пресс-служба ведомства, родители проявили интерес к собранию и внимательно выслушали представителей надзорного органа.

Им были разъяснены нормы семейного законодательства, в том числе обязанности и ответственность за воспитание и развитие своих детей.

Также прокуроры рассказали о наиболее распространенных нарушениях в молодежной среде (несоблюдение "комендантского часа", мелкие хищения, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения в общественных местах и т.д.) и фактах привлечения родителей за ненадлежащие воспитание своих детей и контроль за их поведением.

Кроме того, прокуроры разъяснили право на обращение в органы прокуратуры в целях защиты прав своих детей в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения и других направлениях.

Фото из аккаунта Прокуратуры Республики Калмыкия.
 
 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия