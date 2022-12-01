Работники столичной прокуратуры приняли участие в общешкольных родительских собраниях на тему "Семья, подросток и закон"

Такие мероприятия были проведены во всех школах и гимназиях столицы. Как сообщает пресс-служба ведомства, родители проявили интерес к собранию и внимательно выслушали представителей надзорного органа.



Им были разъяснены нормы семейного законодательства, в том числе обязанности и ответственность за воспитание и развитие своих детей.



Также прокуроры рассказали о наиболее распространенных нарушениях в молодежной среде (несоблюдение "комендантского часа", мелкие хищения, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения в общественных местах и т.д.) и фактах привлечения родителей за ненадлежащие воспитание своих детей и контроль за их поведением.



Кроме того, прокуроры разъяснили право на обращение в органы прокуратуры в целях защиты прав своих детей в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения и других направлениях.



Фото из аккаунта Прокуратуры Республики Калмыкия.