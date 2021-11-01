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6 декабря, 12:23
НовостиСпорт

Учуров Бадма - бронзовый призер Первенства Москвы по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет

Учуров Бадма - бронзовый призер Первенства Москвы по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет

4 декабря в центре спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта состоялось первенство Москвы по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет и по боевому самбо среди юниоров, посвященное памяти Кирилла Романцова.

Он воспитанник «Самбо-70», мастер спорта России по самбо, призер чемпионата Москвы, победитель и призер первенств России, а также обладатель Суперкубка международного турнира по самбо среди городов-героев «Победа».

Спортсмена не стало 8 декабря 2019 года в возрасте 18 лет.

 

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