Учуров Бадма - бронзовый призер Первенства Москвы по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет

4 декабря в центре спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта состоялось первенство Москвы по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет и по боевому самбо среди юниоров, посвященное памяти Кирилла Романцова.

Он воспитанник «Самбо-70», мастер спорта России по самбо, призер чемпионата Москвы, победитель и призер первенств России, а также обладатель Суперкубка международного турнира по самбо среди городов-героев «Победа».

Спортсмена не стало 8 декабря 2019 года в возрасте 18 лет.