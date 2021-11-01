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6 декабря, 11:44
НовостиЭкология

Сотрудники природного заповедника «Чёрные Земли» активно участвуют в озеленении родного края

Сотрудники природного заповедника «Чёрные Земли» активно участвуют в озеленении родного края

Тёплая погода позволила продлить сезон посадки деревьев и в декабре. На экологическом маршруте «Звериная тропа и лебединое озеро»  появились саженцы узколистного лоха.

Всё для того, чтобы заложить основу будущих зарослей. Они будут служить защитой и кормом для различных видов диких животных. Ведь каждое дерево в полупустынном краю представляет особую ценность как для птиц, которые вьют на них гнёзда, так и для млекопитающих, спасающихся от солнца в их тени.

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