Учителя степного региона могут получить денежное вознаграждение

В Калмыкии начинается конкурсный отбор на присуждение премий лучшим работникам за достижения в педагогической деятельности.

На участие в конкурсе имеют право учителя, имеющие стаж педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является образовательная организация, реализующая программы начального общего, основного и среднего общего образования, имеющие объем учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Сообщает пресс-служба регионального Минобра.