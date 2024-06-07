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10 июня, 11:40
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Учителя степного региона могут получить денежное вознаграждение

Учителя степного региона могут получить денежное вознаграждение

В Калмыкии начинается конкурсный отбор на присуждение премий лучшим работникам за достижения в педагогической деятельности.

На участие в конкурсе имеют право учителя, имеющие стаж педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является образовательная организация, реализующая программы начального общего, основного и среднего общего образования, имеющие объем учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Сообщает пресс-служба регионального Минобра.

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