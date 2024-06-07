10 июня, 14:41
 31 °C
96,69
88,76
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 июня, 11:38
НовостиСобытиеСтроительствоПроисшествия

Прокуратура Ики-Бурульского района в судебном порядке обязала провести ремонт кровли школы

Прокуратура Ики-Бурульского района в судебном порядке обязала провести ремонт кровли школы

В ходе проверки прокуратурой района и территориальным органом Роспотребнадзора по Калмыкии установлено, что кровля начального блока Ики-Бурульской школы нуждается в ремонте, выявлены факты протечек.

Кроме того, имеющиеся в обеденном зале школы столы, скамейки с нарушенной целостностью, выполнены из материалов, которые не подвергаются дезинфекции и обильному, частому мытью.

В целях устранения указанных нарушений прокурор района направил в суд исковое заявление к администрации РМО с требованием провести капремонт крыши здания и обеспечить школу столовой мебелью в соответствии с государственным стандартом.

Решением суда исковое заявление прокурора района удовлетворили в полном объеме. Его исполнение поставили в прокуратуре района на контроль.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия