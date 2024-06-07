Прокуратура Ики-Бурульского района в судебном порядке обязала провести ремонт кровли школы

В ходе проверки прокуратурой района и территориальным органом Роспотребнадзора по Калмыкии установлено, что кровля начального блока Ики-Бурульской школы нуждается в ремонте, выявлены факты протечек.

Кроме того, имеющиеся в обеденном зале школы столы, скамейки с нарушенной целостностью, выполнены из материалов, которые не подвергаются дезинфекции и обильному, частому мытью.

В целях устранения указанных нарушений прокурор района направил в суд исковое заявление к администрации РМО с требованием провести капремонт крыши здания и обеспечить школу столовой мебелью в соответствии с государственным стандартом.

Решением суда исковое заявление прокурора района удовлетворили в полном объеме. Его исполнение поставили в прокуратуре района на контроль.