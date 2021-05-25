Глава Калмыкии провел заседание Антитеррористической комиссии

Участие приняли члены кабинета министров, руководители органов власти и силовых структур. Как отметил Бату Хасиков, в Калмыкии сохраняется положительная ситуация по линии антитеррористической защищённости. На заседании АТК обсудили безопасность наших объектов, в том числе больниц, школ, детских садов, культурных центров, туристических зон.

Держим этот вопрос на контроле, подчеркнул Глава республики.

На заседании также детально рассмотрели реализацию программы «Безопасный город». Так, в ближайшее время на оживленных перекрестках: Ленина – Пушкина, Ленина – Губаревича будут установлены интеллектуальные системы для безопасности пешеходов. Бату Хасиков подчеркнул, что ее «умные» видеокамеры будут фиксировать все виды нарушений ПДД и отслеживать ситуацию на дорогах. А специальные детекторы будут обеспечивать световое непрерывное сопровождение пешехода на «зебре», что существенно повысит комфорт и безопасность дорожного движения.