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20 октября, 11:14
Новости

Калмыкия достигла планового показателя за 2022 года по вводу жилья

Калмыкия достигла планового показателя за 2022 года по вводу жилья

По общим данным за октябрь в республике уже ввели более 99 тыс. кв. метров жилья. Это на 24% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

"Такая динамика не может не радовать. Впереди еще 2 месяца. Уверен, что темпы ввода жилья в Калмыкии будут и дальше расти", - отметил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Антон Рубанов.

Фото из телеграм-канала Антона Рубанова.

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