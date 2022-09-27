Калмыкия достигла планового показателя за 2022 года по вводу жилья

По общим данным за октябрь в республике уже ввели более 99 тыс. кв. метров жилья. Это на 24% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.



"Такая динамика не может не радовать. Впереди еще 2 месяца. Уверен, что темпы ввода жилья в Калмыкии будут и дальше расти", - отметил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Антон Рубанов.



Фото из телеграм-канала Антона Рубанова.