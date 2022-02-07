В Элисте продолжается прививочная кампания от коронавируса среди подростков от 12 до 17 лет

В процедуре используется двухкомпонентная вакцина «Спутник-М». В нашем регионе прививочный курс полностью завершили 29 детей. Как они перенесли вакцину? Об этом в нашем репортаже.

Кермен Макаева привела на прививку своих двух детей и племянника. Это их очередной визит. Первый раз – они были на приеме 21 день назад. Тогда их привили компонентом из первой партии вакцины для подростков, поступившей в медучреждение. По словам Кермен, коронавирусом в 2020 году переболели в семье все взрослые, причем в тяжелой форме. Поэтому и решили вакцинировать детей. Проходят процедуру подростки до 15 лет только с согласия родителей.

Перед ревакцинацией также обязателен осмотр врачом. Он должен оценить общее состояние ребенка и принять решение о вакцинации.

В медучреждения детского профиля поступило 240 доз вакцины «Спутник-М». За месяц обоими ее компонентами привили около 30 подростков.

Тем временем, заболеваемость COVID-19 среди детей пошла на спад, сейчас этот диагноз подтвержден у 191 ребенка, 14 госпитализированы.

Прививочная кампания продолжается. В Элисте желающие пройти вакцинацию могут позвонить в регистратуру Детской поликлиники или записаться через портал «Калмдоктор».