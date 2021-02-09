Учитель родного языка из Калмыкии – победитель федерального конкурса

Учитель калмыцкого и русского языков Калмыцкой национальной гимназии имени Анатолия Шалхаковича Кичикова Кару Довуркаев стал абсолютным победителем во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства среди учителей родных языков. Он завершился в Москве. Конкурс проводится уже в 15 раз и является федеральной площадкой для педагогов, чья задача - сохранение языков и культур народов России.

Для Кару Довуркаева важно, чтобы каждый урок стал особенным, запомнился ребятам. Пробудить интерес к предмету помогают новизна и в содержании урока, и в методике. На своих уроках молодой педагог открывает ученикам новое, расширяет их кругозор, не забывая заботиться и о физминутке в виде народной игры «Нярн шинж». Это развивает тонкую моторику рук, отмечает Кару. А сопровождается игра песнями и танцами.

Стаж преподавательской деятельности у Кару - более двух лет. За это время он понял, что не зря пришёл в школу. Коллеги и воспитанники отзываются о нём как о хорошо образованном и отзывчивом человеке.

В рамках конкурса, каждый участник должен был представить на суд жюри авторскую разборку урока родного языка с использованием материала, способствующего укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в образовательном процессе, продемонстрировать национальный костюм, а также представить элементы культуры на уроках.

Глава Калмыкии Бату Хасиков также поздравил победителя и отметил, что инновационные методики преподавания, помогут нашим школьникам в изучении калмыцкого языка.

Участие в конкурсе для Кару Довуркаева - дебют. Времени на подготовку было мало, признается он. Тем не менее, общими усилиями коллег и профильного министерства удалось достойно представить республику.