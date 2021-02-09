Депутаты Государственной Думы разрабатывают новые механизмы поддержки бизнеса и населения

В ходе сегодняшней встречи с уполномоченным по правам предпринимателя в регионе Саналом Улюмджиевым и с налогоплательщиками, Марина Мукабенова обсудила проблемы столичных автоперевозок. Речь шла об отмене уплаты транспортного налога за 2019 год, в целях поддержки представителей бизнес-сообщества в этой сфере в период пандемии.

Воспользоваться такой поблажкой в республике смогут 6 предприятий, основным видом деятельности для которых на 1 марта 2020 года являются регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Также обсуждалось и повышение цен на горюче-смазочные материалы и увеличение тарифов. Как отметила парламентарий, в Калмыкии, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями, часть населения стала значительно меньше пользоваться услугами перевозчиков.