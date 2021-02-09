Премьеры документальных фильмов на платформе СМОТРИМ

Платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них – продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть», картины «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского и «Встречи с Горбачевым» Вернера Херцога, фильм Марианны Яровской из шорт-листа премии «Оскар» «Женщины Гулага». Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.



С февраля на СМОТРИМ доступна картина «Кресты» – первый российский документальный фильм, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 1 января 2021 года. Лента рассказывает об одной из старейших тюрем, расположенной в центре Санкт-Петербурга. В её стенах за почти 130-летнюю историю побывали тысячи людей, среди которых маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский и многие другие.



1 марта, к юбилею Михаила Горбачёва, на платформе состоится премьера фильма многократного обладателя престижных мировых премий и номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога «Встречи с Горбачёвым». Знаменитый режиссёр исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР. Он беседует с Горбачёвым о прекращении холодной войны и объединении Германии, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы.



5 марта первым зарубежным эксклюзивным релизом платформы СМОТРИМ станет продюсерский проект Стивена Спилберга «Ненависть». Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя «Оскара» Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Авторы задались вопросами, насколько часто наши эмоции даже самые сильные формируются под влиянием социума и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире? Насколько далеко зашло их расследование – и расскажет «Ненависть».



9 марта только подписчики медиа-платформы СМОТРИМ получат уникальную возможность оценить ленту режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий», премьера которой состоялась на ММКФ-2020. Это ещё одна попытка Кончаловского создать портрет русского человека после успеха его картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Главные герои – простые люди, которые живут в далеких уголках России и, встречая жизненные невзгоды, не падают духом и смотрят в будущее с неиссякаемым оптимизмом.



12 марта пользователям сервиса СМОТРИМ станет доступна картина Марианны Яровской «Женщины Гулага», вошедшая в шорт-лист премии «Оскар» в 2019 году. Шесть уникальных и откровенных интервью с женщинами, пережившими сталинские репрессии 1930-х годов, никого не оставят равнодушным. Последние свидетели эпохи рассказывают свои истории – кто-то со слезами, кто-то с гневом. Но во всех них – разрушенные судьбы и важный период жизни нашей страны, который не должен быть забыт.



Платформа СМОТРИМ доступна в десктоп-версии на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad.