Учитель года России – 2022

Совсем немного времени остается для того, чтобы отдать свой голос за претендентку из Калмыкии, учителя географии Лаганской школы Гиляну Мацакову.



Минпросвещения открыло специальный чат-бот, который поможет определить победителя всенародного голосования конкурса. Отдать свой голос можно только за одного претендента, выбрав визитную карточку учителя, регион и преподаваемый предмет. Проголосовать можно до 29 сентября.



Итоги подведут 1 октября в Тюмени на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа всероссийского конкурса.