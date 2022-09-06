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27 сентября, 10:53
НовостиОбразование

Учитель года России – 2022

Учитель года России – 2022
Совсем немного времени остается для того, чтобы отдать свой голос за претендентку из Калмыкии, учителя географии Лаганской школы Гиляну Мацакову.

Минпросвещения открыло специальный чат-бот, который поможет определить победителя всенародного голосования конкурса. Отдать свой голос можно только за одного претендента, выбрав визитную карточку учителя, регион и преподаваемый предмет. Проголосовать можно до 29 сентября.

Итоги подведут 1 октября в Тюмени на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа всероссийского конкурса.
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