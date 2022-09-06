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27 сентября, 10:22
НовостиБлаготворительность

Инициативная группа "Время делать добро" в Целинном районе решила поддержать тех, кто отправляется служить на освобожденных территориях Украины

Инициативная группа "Время делать добро" в Целинном районе решила поддержать тех, кто отправляется служить на освобожденных территориях Украины

Активисты планируют оказать посильную помощь мобилизованным землякам медикаментами, теплой одеждой, продуктами. Принять участие в сборе средств могут все желающие. Активисты уже собрали 6,5 тысячи рублей. Кроме того, есть те, кто приносит медикаменты и бинты, а местные мастерицы уже вяжут теплые носки. Все средства строго контролируются.

Для прозрачности отчет о поступлении денежных средств и вещей будет публиковаться в популярных группах и соцсетях Целинного района.

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