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24 февраля, 17:01
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Ученый, педагог, журналист и философ. 100-летие отметил Александр Сокальский

Ученый, педагог, журналист и философ. 100-летие отметил Александр Сокальский

 

Его общий трудовой стаж - более семидесяти лет, из которых большая часть  - преподавательская. В его послужном списке  - работа в Томском политехническом институте им. Кирова, а также в КалмГУ.

В степную республику Александр Антонович переехал в середине 70-х и сразу устроился на кафедру философии и научного коммунизма, как тогда она называлась. С тех пор, вся его жизнь связана с Калмыцким ВУЗом. Хотя его жизненный путь мог оборваться еще во Львове, где он учился в Университете, когда началась Великая Отечественная война

Под научным руководством и при активном участии Александра Сокальского десять человек стали кандидатами наук, еще трое - докторами. После ухода на пенсию ученый продолжал трудиться в образовательных учреждениях республики, стоял у истоков создания Элистинской многопрофильной гимназии. Его вклад в науку и педагогику был неоднократно отмечен, а в честь столетнего юбилея Александру Антоновичу было присвоено звание Почетного гражданина республики. 

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