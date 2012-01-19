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24 февраля, 17:29
НовостиCOVID-19Общество

Из Кетченеровской райбольницы выписали старейшину поселка Ергенинский - Алену Бамбышевну Лиджиеву

Из Кетченеровской райбольницы выписали старейшину поселка Ергенинский - Алену Бамбышевну Лиджиеву

Летом ей исполнится - 95. В медучреждение она попала с диагнозом COVID-19. Благодаря помощи медработников, сумела его побороть. Таких пациентов старше 65 лет за прошлый год от COVID-19 излечилось свыше тысячи человек. Большая часть из них прошла реабилитацию в Верхне-Яшкульском инфекционном госпитале. Из них 25 пациентов – это люди старше 90 лет, возраст еще более 200 человек – свыше 80 лет. Алена Бамбышевна поблагодарила врачей и весь медицинский персонал за самоотверженный труд.

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