У животноводов республики продолжается ответственный период - зимовка скота

Она проходит в непростых условиях. В связи с выпавшими на этой неделе осадками, в среднем 10-15 см, кроме северных районов - Сарпинского, Малодербетовского и Октябрьского, пастбища закрыты. Скот находится на стойловом состоянии, идет дополнительный расход кормов. Согласно оперативным данным отделов развития АПК РМО, на сегодня, в целом по республике, имеется в наличии более 215 тысяч тонн грубых и около 27 тысяч тонн концентрированных кормов. Дефицит сохраняется, до завершения зимовки необходимо еще около 187 тысяч тонн грубых и 17 тысяч тонн концентрированных кормов. В настоящее время их закупают как на территории республики, так и за ее пределами - в Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Рязанской, Воронежской, Саратовской областях, Республиках Татарстан и Башкорстан.

Впереди не менее ответственная кампания - расплодная. Подготовка к ней уже началась.