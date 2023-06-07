Калмыцкие спортсмены стали победителями и призерами первого этапа Кубка России по бочча

Он проходит с 5 по 10 июня в Тульской области. Представители региона заняли второе общекомандное место. Мария Елсукова стала серебряным призером в индивидуальном зачете и победила, выступая в паре с Очиром Босхомджиевым.

Александр Федотов завоевал бронзу и занял первое место в смешанной команде с ребятами из Нижнего Новгорода. Очир Босхомджиев подтвердил свое звание мастера спорта России.