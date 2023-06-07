9 июня, 18:09
Калмыцкие спортсмены стали победителями и призерами первого этапа Кубка России по бочча
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Он проходит с 5 по 10 июня в Тульской области. Представители региона заняли второе общекомандное место. Мария Елсукова стала серебряным призером в индивидуальном зачете и победила, выступая в паре с Очиром Босхомджиевым.
Александр Федотов завоевал бронзу и занял первое место в смешанной команде с ребятами из Нижнего Новгорода. Очир Босхомджиев подтвердил свое звание мастера спорта России.