Ученые Калмыцкого научного центра нашли носителя гена, который ведет свою историю со времен неандертальцев

Это стало возможным благодаря тому, что научные сотрудники провели уникальное исследование национального генома. Для этого было отобрано около 650 образцов крови представителей всех районов республики. К изучению генетической составляющей привлекались исключительно мужчины – калмыки.

Так как именно игрек – хромосома сохраняется на протяжении тысячелетий и передается от отца к сыну, практически не изменяясь. К подбору информантов также подошли с научной скрупулезностью. О методах отбора рассказала директор КНЦ РАН и руководитель исследования Виктория Куканова.

Это исследование имеет высокую важность. Так как благодаря полному геномному анализу ученые Калмыкии смогут подробнее изучить генетическую карту региона и его жителей.

А в силу того, что персонализированная медицина основана на уникальной генетической структуре каждого пациента, данное исследование поможет в будущем побороть болезни, к которым есть генетическая предрасположенность.