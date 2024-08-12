Сегодня православные Калмыкии празднуют медовый спас

Его название проистекает из слова «спасаться» и связано со сбором урожая, то есть сохранением запасов продовольствия на зиму. В календаре церковных торжеств их три - медовый, яблочный и ореховый.

Каждый имеет свою историю и традиции, связанные с угощениями. Первый – медовый отмечается 14 августа. В этот день было принято прославлять труд пасечников. Важная церковная традиция – освещение меда в храмах, после чего его можно есть.