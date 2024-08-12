14 августа, 10:11
 24 °C
100,56
92,66
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 августа, 07:09
НовостиСобытие

Сегодня православные Калмыкии празднуют медовый спас

Сегодня православные Калмыкии празднуют медовый спас

Его название проистекает из слова «спасаться» и связано со сбором урожая, то есть сохранением запасов продовольствия на зиму. В календаре церковных торжеств их три - медовый, яблочный и ореховый.

Каждый имеет свою историю и традиции, связанные с угощениями. Первый – медовый отмечается 14 августа. В этот день было принято прославлять труд пасечников. Важная церковная традиция – освещение меда в храмах, после чего его можно есть.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия