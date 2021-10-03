Учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней состоялись в Сарпинском районе

Там была смоделирована и воспроизведена ситуация, возможная при возникновении ЧС, проверен алгоритм совместных действий должностных лиц. От теории перешли к практике. Ее отработали сразу на нескольких площадках. На месте побывала наша съемочная группа.

Согласно сценарию, вблизи села Садовое зарегистрирована гибель 2 свиней, предположительно, от африканской чумы. Их роли выполняли набитые мешки, так что животные не пострадали. Сначала сотрудники ветеринарной станции осмотрели павший скот, установили предварительный диагноз. Затем отобрали пробы для лабораторного исследования. После чего, туши сожгли, а на месте произвели дезобработку.

На границе очага установили контрольно-пропускной пункт, на каждом въезде к селу выставили карантинные посты с привлечением сотрудников ГИБДД. Это необходимая мера, чтобы не допустить распространения вируса. Африканская чума характеризуется высокой летальностью животных. Для человека она не опасна, однако, наносит большой экономический ущерб, говорят ветеринары. В России ее впервые зарегистрировали 14 лет назад. Из-за того, что вирус постоянно мутирует, создать от него вакцину невозможно.

Еще один пункт проведения комплексных учений – сельское подворье, которому, по сценарию, и принадлежали погибшие животные. Оставшееся поголовье, согласно правилам, подлежит сжиганию.

Участие в комплексных межведомственных учениях приняли также представители МВД, МЧС, системы здравоохранения, а также руководители всех муниципальных подведомственных управлению ветеранарии учреждений. Отрабатывая слаженные действия против одного вируса, не забыли и о другом – том, который буквально косит людей. Потому, все участники имеют QR-коды вакцинированы, либо перенесли коронавирус менее полугода назад.

На сегодня в республике поголовье свиней составляет почти 7 тысяч. Примерно половина из них - в Сарпинском РМО, в том числе в специализированном хозяйстве. Именно поэтому район был выбран в качестве места проведения учений.

Ветеринарной службой и в дальнейшем запланированы учения по ряду инфекционных заболеваний, регистрируемых на территории региона.