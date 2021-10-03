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27 октября, 20:36
НовостиЭкология

О результатах наблюдения за степными орлами рассказали на международной научной конференции

О результатах наблюдения за степными орлами рассказали на международной научной конференции

Научный сотрудник заповедника «Чёрные земли» Антон Абушин принял участие в Международной конференции «Фонд Раффорда и сохранение биоразнообразия Северной Евразии». В Москве собрались защитники природы из регионов России, а также из Казахстана и Болгарии.

Антон Абушин рассказал о промежуточных результатах работы по проекту «Изучение и сохранение степного орла в Калмыкии». Он затронул вопросы мониторинга и оценки численности популяции хищников, гибели птиц на ЛЭП, создания сети искусственных гнезд и экопросвещения.

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