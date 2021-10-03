Региональный центр «Мой бизнес» запустил новые комплексные меры поддержки для предпринимателей

Это наборы различных услуг, помогающие успешно развивать дело. Получить поддержку могут предприниматели, ведущие деятельность на территории региона более года. Сегодня бизнесменам доступно 18 пакетов услуг. Скоринг для оценки ситуации в бизнесе, маркировка, регистрация товарного знака, изготовление рекламной продукции, составление бизнес-плана, обучающие мероприятия, проведение сертификации и декларирования, оптимизация техпроцессов, разработка программы повышения производительности труда и многое другое. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте регионального центра.