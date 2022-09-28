16 ноября, 10:21
Ученики Калмыкии могут показать стране частичку души – собственные цветы и растения
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Российское движение школьников запустило акцию "Домашняя оранжерея", в которой ребята до 18 лет расскажут о растениях, которые выращивают в комнатных условиях.
Российское движение школьников запустило акцию "Домашняя оранжерея", в которой ребята до 18 лет расскажут о растениях, которые выращивают в комнатных условиях.
У каждого ведь свои правила полива, обрезания и даже выноса на солнечный свет домашних зеленых друзей. Пора поделиться своими секретами ухаживания с другими.
Фото взято в свободном доступе.