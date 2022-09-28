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16 ноября, 10:21
Новости

Ученики Калмыкии могут показать стране частичку души – собственные цветы и растения

Ученики Калмыкии могут показать стране частичку души – собственные цветы и растения

Российское движение школьников запустило акцию "Домашняя оранжерея", в которой ребята до 18 лет расскажут о растениях, которые выращивают в комнатных условиях.

У каждого ведь свои правила полива, обрезания и даже выноса на солнечный свет домашних зеленых друзей. Пора поделиться своими секретами ухаживания с другими.

Фото взято в свободном доступе.

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