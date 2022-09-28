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16 ноября, 10:45
Новости

"Спасти камер-юнкера Пушкина" и "Последняя любовь Деда Мороза"

"Спасти камер-юнкера Пушкина" и "Последняя любовь Деда Мороза"
В Элисту с программой приезжает Луганский театр. На этих выходных пройдут показы интереснейших спектаклей в рамках Больших гастролей Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной.

Впервые на сцене Национального драмтеатра актеры расскажут зрителям две совершенно разные истории. Гости вместе с главными героями проживут этапы взросления, изменения отношений, появления любви и многое другое. В спектаклях примут участие заслуженные артисты Украины, народные артисты Луганской Народной республики Александр Редя и Наталия Коваль.
 
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