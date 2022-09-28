"Спасти камер-юнкера Пушкина" и "Последняя любовь Деда Мороза"

В Элисту с программой приезжает Луганский театр. На этих выходных пройдут показы интереснейших спектаклей в рамках Больших гастролей Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной.



Впервые на сцене Национального драмтеатра актеры расскажут зрителям две совершенно разные истории. Гости вместе с главными героями проживут этапы взросления, изменения отношений, появления любви и многое другое. В спектаклях примут участие заслуженные артисты Украины, народные артисты Луганской Народной республики Александр Редя и Наталия Коваль.