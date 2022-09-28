Сегодня – Всемирный день рукоделия

Это праздник всех вышивальщиц, ремесленников и народных умельцев. Конечно, уже никто не вспомнит, кто такой комашник или шаповал. Все эти ремесла исчезли. Но именно мастерицы-искусницы продолжают заниматься своим любимым делом.



Аксессуары ручной работы, вязаная одежда и другой hand made сегодня невероятно популярны. Хотя рукоделие на протяжении всей истории проходило и периоды упадка и забвения, оно все равно возвращалось в моду. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске Вестей.



Фото взято в свободном доступе.