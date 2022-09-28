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16 ноября, 09:53
Новости

Сегодня – Всемирный день рукоделия

Сегодня – Всемирный день рукоделия

Это праздник всех вышивальщиц, ремесленников и народных умельцев. Конечно, уже никто не вспомнит, кто такой комашник или шаповал. Все эти ремесла исчезли. Но именно мастерицы-искусницы продолжают заниматься своим любимым делом.

Аксессуары ручной работы, вязаная одежда и другой hand made сегодня невероятно популярны. Хотя рукоделие на протяжении всей истории проходило и периоды упадка и забвения, оно все равно возвращалось в моду. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске Вестей.

Фото взято в свободном доступе.

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