13 марта, 12:04
 4 °C
80,4
75,94
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 марта, 08:55
Новости

С сегодняшнего дня по 17 марта элистинцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на гепатит С и ВИЧ–инфекцию

С сегодняшнего дня по 17 марта элистинцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на гепатит С и ВИЧ–инфекцию

Мероприятие проведет республиканский центр специализированных видов медицинской помощи в рамках недели профилактики вирусного гепатита С. Отметим, заболевание опасно бессимптомным протеканием и если вовремя не обратиться к специалисту, то недуг может перерасти в рак.

Важно отметить, что заключение исследования на руки не выдается. При положительном результате будет проведено дополнительное обследование. Экспресс-тестирование позволит определить статус и поспособствовать раннему выявлению и профилактике заболевания.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия