8 июня, 11:47
Ученики Элистинской классической гимназии поехали на всероссийскую тематическую смену «Юные историки»
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Данзан Назаров и Байрта Шамадыкова со своим педагогом Арсланом Отхановым участвуют в обсуждении вопросов о развитии личности современных подростков. Они прослушали интерактивные лекции по истории Сталинградской битвы, посмотрели презентацию проекта «Мост памяти», приняли участие в круглом столе с представителями патриотических объединений.
Отметим, что в смене - свыше 500 школьников старших классов. Об этом сообщается в пресс-службе министерства образования науки республики.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия