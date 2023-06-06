Ученики Элистинской классической гимназии поехали на всероссийскую тематическую смену «Юные историки»

Данзан Назаров и Байрта Шамадыкова со своим педагогом Арсланом Отхановым участвуют в обсуждении вопросов о развитии личности современных подростков. Они прослушали интерактивные лекции по истории Сталинградской битвы, посмотрели презентацию проекта «Мост памяти», приняли участие в круглом столе с представителями патриотических объединений.

Отметим, что в смене - свыше 500 школьников старших классов. Об этом сообщается в пресс-службе министерства образования науки республики.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия