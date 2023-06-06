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8 июня, 13:34
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Силовики Калмыкии провели очередные антитеррористические учения

Силовики Калмыкии провели очередные антитеррористические учения

Оперативным штабом во взаимодействии с органами управления, создаваемой группировкой сил и средств, проведено тактико-специальное учение по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры «Калмавтовокзал». По замыслу группа неизвестных лиц осуществила захват здания, в котором находились люди.

В момент наступления реальной опасности жизни и здоровью граждан, Оперативным штабом принято решение о проведении специального боевого мероприятия, в ходе которого на практике отработаны различные варианты развития событий, в том числе штурм захваченного здания. В результате слаженных действий представителей силовых структур злоумышленники нейтрализованы.

Причем тип отработанной контртеррористической операции относился к наиболее сложным и потребовал высокой степени координации сил и средств.

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