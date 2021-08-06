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5 октября, 19:13
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Калмыкия получит дополнительно почти 20 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Калмыкия получит дополнительно почти 20 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Об этом сообщает сайт федерального Правительства. Всего регионам выделят более 5 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными препаратами ковид-пациентов. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

 Речь идет о гражданах, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.

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