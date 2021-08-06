5 октября, 19:13
Калмыкия получит дополнительно почти 20 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом
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Об этом сообщает сайт федерального Правительства. Всего регионам выделят более 5 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными препаратами ковид-пациентов. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о гражданах, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.