Калмыкия получит дополнительно почти 20 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Об этом сообщает сайт федерального Правительства. Всего регионам выделят более 5 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными препаратами ковид-пациентов. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о гражданах, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.