7 апреля, 09:26
Ученики 11–х классов Троицкой школы узнали о правилах поступления в ВУЗ
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Об этом им рассказали представители Калмыцкого государственного университета. Сообщает телеграмм Целинного района. Теперь ребята знают о проходных баллах, направлениях подготовки по специальностям и преимуществах обучения в опорном ВУЗе республики. Юношам и девушкам осталось лишь определиться с выбором профессии и хорошо сдать ЕГЭ.
Об этом им рассказали представители Калмыцкого государственного университета. Сообщает телеграмм Целинного района. Теперь ребята знают о проходных баллах, направлениях подготовки по специальностям и преимуществах обучения в опорном ВУЗе республики. Юношам и девушкам осталось лишь определиться с выбором профессии и хорошо сдать ЕГЭ.
Фото: Администрация Целинного района Калмыкии