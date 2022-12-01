Ученики 11–х классов Троицкой школы узнали о правилах поступления в ВУЗ

Об этом им рассказали представители Калмыцкого государственного университета. Сообщает телеграмм Целинного района. Теперь ребята знают о проходных баллах, направлениях подготовки по специальностям и преимуществах обучения в опорном ВУЗе республики. Юношам и девушкам осталось лишь определиться с выбором профессии и хорошо сдать ЕГЭ.



Фото: Администрация Целинного района Калмыкии