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7 апреля, 08:49
Новости

Сегодня в Черноземельском районе - последние приготовления к празднованию фестиваля тюльпанов

Сегодня в Черноземельском районе - последние приготовления к празднованию фестиваля тюльпанов

Завтра для гостей и жителей республики развернется этнохотон "Адык- страна Бумба". Сообщает телеграмм Яшкульского РМО. Программа мероприятия будет организована по мотивам народного эпоса "Джангар". Кроме того, зрители смогут посетить выставку художественных работ учащихся районной школы искусств имени Сирохи.

Фото: Яшкульское РМО

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