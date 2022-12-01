7 апреля, 08:49
Сегодня в Черноземельском районе - последние приготовления к празднованию фестиваля тюльпанов
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Завтра для гостей и жителей республики развернется этнохотон "Адык- страна Бумба". Сообщает телеграмм Яшкульского РМО. Программа мероприятия будет организована по мотивам народного эпоса "Джангар". Кроме того, зрители смогут посетить выставку художественных работ учащихся районной школы искусств имени Сирохи.
Завтра для гостей и жителей республики развернется этнохотон "Адык- страна Бумба". Сообщает телеграмм Яшкульского РМО. Программа мероприятия будет организована по мотивам народного эпоса "Джангар". Кроме того, зрители смогут посетить выставку художественных работ учащихся районной школы искусств имени Сирохи.
Фото: Яшкульское РМО