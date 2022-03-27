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21 апреля, 18:56
НовостиКультура

Продолжается региональный этап Всероссийского телевизионного марафона-фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается родина»

Продолжается региональный этап Всероссийского телевизионного марафона-фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается родина»

О том, как он проходит у нас в республике, рассказывает наш корреспондент Бадма Харлуева.

Не  зря  говорят, что все  новое  давно забытое  старое. Всероссийский  телевизионный  марафон-фестиваль  молодежной патриотической песни «С чего начинается  родина» самое  прямое  тому  подтверждение. Он  дал  повод  вспомнить о конкурсах  патриотической песни, которые  проходили у нас  в республике всего – то  несколько  десятилетий  назад. Этот  республиканский  конкурс  «Улан  туг» проходил  в 86-ом  году. Мир  людям  на  всей земле, «Утро  планеты», «Хонгрин ачнр» - одни  только  названия  песен говорят  сами  за  себя.

А вспоминая  песни тех  времен  можно  сказать, что  песня  пишет  летопись  страны, откликаясь  на  самые  важные   события. Какой  же  видит её  наша  современная  молодежь в своих  патриотических  песнях?

Посмотрев, эти  песни  на сайте, можно  убедится  в том, что песня  говорит  о душе  человека, в ней  выражается  личный  взгляд человека  на мир. А это  самое  главное и  для  участников  и организаторов марафона-фестиваля «С чего  начинается  родина»

Вот  так  песенные  марафоны  соединяют  разные  поколения. И  в этом  тоже  правда  жизни, которая делает  её  ярче ,  богаче и  содержательней

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