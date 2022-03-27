Продолжается региональный этап Всероссийского телевизионного марафона-фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается родина»

О том, как он проходит у нас в республике, рассказывает наш корреспондент Бадма Харлуева.

Не зря говорят, что все новое давно забытое старое. Всероссийский телевизионный марафон-фестиваль молодежной патриотической песни «С чего начинается родина» самое прямое тому подтверждение. Он дал повод вспомнить о конкурсах патриотической песни, которые проходили у нас в республике всего – то несколько десятилетий назад. Этот республиканский конкурс «Улан туг» проходил в 86-ом году. Мир людям на всей земле, «Утро планеты», «Хонгрин ачнр» - одни только названия песен говорят сами за себя.

А вспоминая песни тех времен можно сказать, что песня пишет летопись страны, откликаясь на самые важные события. Какой же видит её наша современная молодежь в своих патриотических песнях?

Посмотрев, эти песни на сайте, можно убедится в том, что песня говорит о душе человека, в ней выражается личный взгляд человека на мир. А это самое главное и для участников и организаторов марафона-фестиваля «С чего начинается родина»

Вот так песенные марафоны соединяют разные поколения. И в этом тоже правда жизни, которая делает её ярче , богаче и содержательней