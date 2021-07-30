«Единая Россия»: Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате



В отношении учеников и педагогов недопустимы ограничения по признаку вакцинирования, считают в партии



Образовательный процесс организуют с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод школьников на дистант и онлайн-форматы не предусмотрены, отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», – подчеркнула детский омбудсмен - «В условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса актуальным остается вопрос вакцинации. Однако, несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть – так же, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов».

«Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – добавила уполномоченный по правам ребенка.

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что речи о начале учебного процесса в удаленном формате не идет.

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – сказал он.

Сергей Кравцов отметил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и эта тема находится на постоянном контроле.

Выразили свое мнение и жители Калмыкии. Как сказал предприниматель Михаил Богатов: «Для всех нас, российских семей, 1 сентября – это тоже торжественное и значимое событие. Для первоклассника - это вступление маленького человека на новую ступень жизни, для других – переход на следующий этап. Поэтому начало учебного года в очном формате поможет задать нужный ритм для детей. Но это наша общая ответственность – соблюдать все санитарные требования, как учителям, так и родителям».