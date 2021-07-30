Сегодня отмечается столетие комсомола Калмыкии

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» Комсомол был массовой молодежной организацией, страницы истории которой - это история нашей республики. Первый съезд комсомола Калмыкии состоялся 23 августа 1921 года в клубе «Прожектор» города Астрахань. А его организаторами были: Бадма Джирентеев, Сангаджи-Гаря Манджиев, Эрдни Душан, Иван Эренценов и Борис Болдырев. Ответсекретарем был избран Валериан Толкунов. Это было начало. А сегодня ветераны комсомола говорят «Комсомольская юность - моя». Они и сегодня принимают активное участие в жизни республики.