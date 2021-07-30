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23 августа, 10:09
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Сегодня отмечается столетие комсомола Калмыкии

Сегодня отмечается столетие комсомола Калмыкии

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» Комсомол был  массовой  молодежной  организацией, страницы  истории которой - это  история  нашей республики. Первый  съезд комсомола Калмыкии состоялся 23 августа 1921 года в клубе «Прожектор» города Астрахань. А его организаторами были: Бадма Джирентеев, Сангаджи-Гаря Манджиев, Эрдни Душан, Иван Эренценов и Борис Болдырев. Ответсекретарем был избран Валериан Толкунов. Это было начало. А  сегодня  ветераны комсомола говорят «Комсомольская юность -  моя». Они и  сегодня принимают  активное  участие в жизни  республики.

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