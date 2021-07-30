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22 августа, 18:32
НовостиОбщество

Жители Калмыкии могут подать заявку на бесплатное проведение газовых сетей до границ своего земельного участка

Жители Калмыкии могут подать заявку на бесплатное проведение газовых сетей до границ своего земельного участка

 

Стать участником программы можно, если ваш участок находится не более, чем в двухстах метрах от газопровода, и если газ будет использоваться исключительно для бытовых нужд, а объём потребления не превысит 7 кубометров в час.

Подать заявку можно в офисе или в личном кабинете газораспределительной компании. А с сентября – в многофункциональных центрах и на портале «Госуслуги»

 

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