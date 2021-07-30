Жители Калмыкии могут подать заявку на бесплатное проведение газовых сетей до границ своего земельного участка

Стать участником программы можно, если ваш участок находится не более, чем в двухстах метрах от газопровода, и если газ будет использоваться исключительно для бытовых нужд, а объём потребления не превысит 7 кубометров в час.

Подать заявку можно в офисе или в личном кабинете газораспределительной компании. А с сентября – в многофункциональных центрах и на портале «Госуслуги»