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30 октября, 11:16
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Учебные военные сборы проходят в Калмыкии

Учебные военные сборы проходят в Калмыкии

Учебные военные сборы для учеников 8-х классов школ Малодербетовского района проводятся на базе Тундутовской средней школы.

С открытием сборов учеников поздравил начальник отделения призыва и подготовки граждан на военную службу военного комиссариата Сарпинского и Малодербетовского районов Санал Базыров.

В течение трех дней ребята продемонстрируют свои физические и морально-волевые качества. Они получат полезные знания по тактической медицине, изучат топографию под руководством инструкторов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Под руководством инструкторов юноши получат навыки в огневой подготовке, а также ребят ожидает тактические военно-спортивные игры с использованием безопасных сенсоров «Лазертаг».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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